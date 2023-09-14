خبر في الجول – فاركو يقيد عمرو وردة وحارسيه الجديدين في قائمته
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 17:37
كتب : هاني العوضي
استطاع فاركو قيد عمرو وردة وحارسي المرمى محمد نديم وفارس السيد في قائمته حسبما علم FilGoal.com.
وكان مدحت وردة والد لاعب منتخب مصر قال في وقت سابق لـFilGoal.com: ""عمرو وردة سيبدأ التدرب مع فاركو غدا".
وأضاف "الطرفان اتفقا على عقد مدته عام واحد".
وأوضح "عمرو وردة هو من طلب أن يكون العقد لمدة عام، كونها تجربته الأولى في العودة إلى مصر منذ خروجه للاحتراف الخارجي".
وكان فاركو استطاع ضم محمد نديم حارس مرمى الزمالك الشاب وكذلك فارس السيد من الاتحاد السكندري.
يذكر أن FilGoal.com كشف سابقا عن ضمه للاعب الأهلي محمد فخري بعقد يمتد لأربع سنوات
.وأنهى فاركو الموسم الماضي في المركز التاسع بعدما حصد 42 نقطة.
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