خبر في الجول – رأفت خليل معارا إلى زد موسمين.. والأهلي يضع بندا بأحقية إعادته

أتم نادي زد إجرءات التعاقد مع رأفت خليل لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

وتنتهي اليوم الخميس فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد نجح في الحصول على خدمات رأفت خليل لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ووضع النادي الأهلي بندا يمنحه أحقية إعادة اللاعب بعد نهاية الموسم الأول.

رأفت خليل صاحب الـ19 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن.

وخاض رأفت خليل 12 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي وسجل هدفين في جميع المسابقات.