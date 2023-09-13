موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24 لـ الدوري المصري

أقل من 24 ساعة باقية على نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.

وتتهافت الفرق على استكمال قوائمها تمهيدا لموسم ساخن يبدأ في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

اتحاد الكرة حدد في وقت سابق أن العدد المسموح لقيد اللاعبين في قائمة كل فريق في الدوري وهو 30 لاعبا.

وبدأت فترة القيد للموسم الجديد بدءا من 27 يوليو الماضي.

موعد نهاية القيد في سوق الانتقالات الصيفية؟

قرر اتحاد الكرة تغيير موعد نهاية باب القيد للفترة الحالية قبل الموسم الجديد ليكون الثالثة ظهرا بدلا من الثانية عشر من منتصف الليل كما كان معتادا.

وذلك في يوم غد الخميس الموافق 14 سبتمبر المقبل.

موعد فترة القيد الثانية؟

فترة القيد الثانية لفرق الدوري المصري خلال الفترة من 1 يناير حتى الثالثة عصر 31 يناير 2024.

وإليكم أبرز النقاط في لائحة القيد الخاصة باللاعبين والمدربين والمحترفين:

* قائمة كل فريق في الدوري تضم 30 لاعبا

* يسمح لكل ناد قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من اللاعبين المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة القيد الثانية في يناير، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة طبقا للتعاقد

* وفي حالة عدم قيد اللاعب أو إعارته يتم سداد كافة مستحقاته عن عقده طبقا للائحة شؤون اللاعبين

* لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص

* لا يجوز للنادي إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز للنادي إستعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي

* لا يجوز استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي

بداية من الموسم المقبل 2024-2025 لن يسمح بإعارة أكثر من 6 لاعبين

الأجانب

-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.

-يسمح بقيد 2 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الثاني

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.

-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة

-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب

-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.

-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

المدربون

-لا يسمح لأي مدرب تولي تدريب أكثر من فريقين خلال الموسم.

:-في حالة رحيله مستقيلا فلا يمكنه تدريب أي فريق آخر على مدار الموسم.

:-إذا كان قرار رحيله من قبل إدارة النادي، فيمكنه تولي تدريب فريق آخر إضافي بحد أقصى.