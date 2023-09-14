بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع 3 لاعبين جدد قبل غلق القيد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:52

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة

أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.

وتنتهي اليوم الخميس فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وقال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة لـ : "نجحنا في ضم 3 لاعبين جدد قبل غلق باب القيد".

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وأوضح " تعاقدنا مع الثلاثي فابيو حكيم معارا من طلائع الجيش والتونسي نور الدين الزموري موسمين ومحمد صابر مدافع المصري بالسلوم 3 مواسم".

وأتم بلدية المحلة تعاقده مع 18 صفقة بشكل رسمي حتى الآن.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

أحمد العش من البنك الأهلي.

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

مصطفى صبحي من مودرن فيوتشر.

محمد رجب صافي من الاتحاد

نور الدين الزموري انتقال حر

فابيو حكيم من طلائع الجيش

محمد صابر من المصري بالسلوم

بلدية المحلة
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