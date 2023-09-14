بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع 3 لاعبين جدد قبل غلق القيد

خبر في الجول – فاركو يقيد عمرو وردة وحارسيه الجديدين في قائمته

خبر في الجول – عاد لكرة القدم في اللحظة الأخيرة.. حمدي زكي إلى طلائع الجيش

خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات

خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري

رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات

السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر

رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد

السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر