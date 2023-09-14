خبر في الجول – الجونة يختتم تدعيماته بضم شوشة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:30

كتب : عمرو نبيل

أحمد شوشة - سموحة

اختتم نادي الجونة تدعيماته للموسم الجديد بتدعيم جديد لخط الدفاع.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد حامد شوشة انتقل من سموحة إلى الجونة في صفقة انتقال حر.

ووقع شوشة على عقد انضمامه إلى الجونة لمدة موسمين مقبلين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الجونة يستعير مهاجم سيراميكا كليوباترا تشكيل إثيوبيا - لاعب وسط الجونة السابق أساسي ضد مصر.. وبيكلي على الدكة الجونة يتعاقد مع موكا لاعب لافيينا خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع موكا لاعب لافيينا

شوشة بدأ مسيرته في بتروجت ومنهم إلى السويس، ثم إلى المريخ، ومنهم إلى بيراميدز، قبل الانتقال إلى المصري عام 2018، وسموحة عام 2022 في آخر محطاته.

صاحب الـ29 عاما شارك في 17 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بالدوري.

الدوري المصري أحمد شوشة الجونة
نرشح لكم
في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة تقرير: خروج أول.. عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو الفترة الثانية.. ماريو بالوتيلي إلى أضنة التركي خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد
أخر الأخبار
مشاكل في التمريرات ودقة 0%.. 4 ملامح من خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي 6 ساعة | الكرة الإفريقية
في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية 7 ساعة | الدوري المصري
نيجيري أفسد حفل فيراتي.. نيس يهزم باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء 7 ساعة | الكرة الأوروبية
لا أحد انفرد بالصدارة.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار 7 ساعة | المحترفون
مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين 8 ساعة | الكرة الإفريقية
ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا 8 ساعة | الدوري المصري
الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة 8 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا