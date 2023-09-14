خبر في الجول – الجونة يختتم تدعيماته بضم شوشة
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 16:30
كتب : عمرو نبيل
اختتم نادي الجونة تدعيماته للموسم الجديد بتدعيم جديد لخط الدفاع.
أحمد حامد شوشة
النادي : الجونة
وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد حامد شوشة انتقل من سموحة إلى الجونة في صفقة انتقال حر.
ووقع شوشة على عقد انضمامه إلى الجونة لمدة موسمين مقبلين.
شوشة بدأ مسيرته في بتروجت ومنهم إلى السويس، ثم إلى المريخ، ومنهم إلى بيراميدز، قبل الانتقال إلى المصري عام 2018، وسموحة عام 2022 في آخر محطاته.
صاحب الـ29 عاما شارك في 17 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بالدوري.
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