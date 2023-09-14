رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات

نجح نادي إنبي في التعاقد مع زياد طارق لاعب النادي الأهلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتنتهي اليوم الخميس فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي نجح في التعاقد زياد طارق لاعب الأهلي السابق وتم قيده في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "نجحنا في التعاقد مع زياد طارق لمدة 3 سنوات وتم قيد اللاعب بشكل رسمي".

وكان الشريعي قد كشف عن نجاح ناديه في حل أزمة الإيقاف من القيد.

وقال الشريعي في تصريحات عبر FilGoal.com : "نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات زياد بوغطاس ويحق لنا تسجيل لاعبين جدد".

وتعرض إنبي لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقات اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

اللاعب صاحب الـ22 عاما لم يشارك مع سموحة سوى في ثماني مباريات بواقع 147 دقيقة بعد إعارته منتصف الموسم الماضي من الأهلي.

ولم يسجل أو يصنع زياد طارق أي هدف في إعارته مع سموحة.

إجمالا خاض زياد طارق 26 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 وحصد البرونزية رغم عدم مشاركته تحت قيادة بيتسو موسيماني.