السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 15:18

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

انضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي لبعثة الفريق في السعودية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وذكر الأهلي عبر موقعه أن تاو لحق ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير.

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست السوبر الإفريقي - قائد اتحاد الجزائر: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي.. والحظوظ متساوية

ويخوض الاهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء الخميس، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

بيرسي تاو السوبر الإفريقي الأهلي اتحاد الجزائر
نرشح لكم
كاف: دقيقة حداد في كل مباريات الأندية على ضحايا المغرب وليبيا السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان مؤتمر كولر: أمتلك قائمة يمكنها تحقيق طموحات الأهلي.. وهذا ما يشغلني بشأن موديست السوبر الإفريقي - قائد اتحاد الجزائر: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي.. والحظوظ متساوية عبد الله السعيد ورباعي جديد.. 23 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي السوبر الإفريقي - مدرب اتحاد الجزائر: الضغط سيكون على الأهلي لأنه المرشح للتتويج مدافع اتحاد الجزائر: لن نلعب السوبر الإفريقي أمام الأهلي في ثوب الضحية
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد فخري من الأهلي إلى فاركو بعقد لـ 4 سنوات دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - رغم التجديد.. عمر الوحش من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري 6 دقيقة | ميركاتو
رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات 16 دقيقة | الكرة المصرية
كاف: دقيقة حداد في كل مباريات الأندية على ضحايا المغرب وليبيا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - تاو ينضم لبعثة الأهلي قبل يوم من مواجهة اتحاد الجزائر 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد ساعة | الكرة المصرية
السوبر الإفريقي - الأهلي بزيه التقليدي أمام اتحاد الجزائر ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: جاهزون لحصد أول بطولة بالموسم الجديد.. وجمهور الأهلي في كل مكان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي