السوبر الإفريقي - قائد اتحاد الجزائر: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي.. والحظوظ متساوية

يتمنى زين الدين بلعيد قائد اتحاد الجزائر أن يبدأ فريقه الموسم الجديد بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال بلعيد في تصريحات لموقع كاف: "بدأنا تحضيراتنا منذ حوالي شهر من الآن، ونتمنى أن نكون يوم مباراة كأس السوبر الإفريقي في أتم الجاهزية بنسبة 100%".

وأضاف "المواجهة ستكون صعبة حيث سنلاقي الأهلي، الذي يعتبر فريقا معروفا على الساحة الإفريقية والعالمية، إن شاء الله سنكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونقدم المردود الذي يشرف فريقنا".

وتابع "لاعبو اتحاد الجزائر يعلمون ماذا ينتظرهم خلال مواجهة الأهلي، وواعون بحجم المسؤولية، ونأمل أن نكون مستعدين جدا يوم اللقاء، ولم لا نتوج باللقب القاري الثاني ونبدأ الموسم الكروي بتتويج جديد".

وواصل "التتويج بلقب الكونفدرالية كأول لقب قاري في تاريخ نادي اتحاد الجزائر سيحفزنا من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الثاني تواليا، حققنا لقبا قاريا وسنواجه أيضا نادي الأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، نطمح لتقديم مباراة قوية في كأس السوبر الإفريقي".

فيما قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس "هل الأهلي أكثر حظا في السوبر الإفريقي من اتحاد الجزائر؟ هي مباراة نهائية والحظوظ فيها متساوية، والفريق الأفضل سيفوز باللقاء".

ويسعى الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويشارك اتحاد العاصمة لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي عبر تاريخه.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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