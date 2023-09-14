عبد الله السعيد ورباعي جديد.. 23 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب بيراميدز قائمة فريقه تحضيرا لمواجهة الجيش الرواندي.

ويلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 17 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الذهاب والتي ستقام على ملعب كيجالي بيليه.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد عبد الله السعيد العائد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وكذلك ضمت رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

وتواجد الرباعي الجديد: سيف فاروق جعفر ومحمود مرعي ومهند لاشين وفيستون ماييلي.

فيما يغيب محمد رضا بوبو الذي تعرض للإصابة وكذلك يغيب يوسف اسامة نبيه المنضم حديثا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

الوسط : بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد إنهاء الدوري في المركز الثاني بالموسم الماضي.