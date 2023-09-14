خبر في الجول – سموحة يتمم اتفاقه مع المغربي دحدوح

أتم نادي سموحة اتفاقه مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة أتم اتفاقه بشأن ضم لحسن دحدوح لاعب الشباب الرياضي السالمي المغربي.

وسينضم دحدوح لنادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويجيد لحسن دحدوح صاحب الـ23 عاما في مركزي الجناح والمهاجم.

ولعب دحدوح مع الشباب السالمي 15 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وسبق لدحدوح اللعب ضمن صفوف نادي الفتح الرباطي الذي خاض معه 12 مباراة وصنع هدفين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق جلسة جمعت بين مسؤولي الزمالك وسموحة من أجل إتمام صفقة إعارة حمدي علاء للنادي السكندري بشكل رسمي.

وضم سموحة هذا الصيف كل من حسام هريدي وحسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر.