السوبر الإفريقي - مدرب اتحاد الجزائر: الضغط سيكون على الأهلي لأنه المرشح للتتويج

اعترف عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر أن الأهلي، منافسه على كأس السوبر الإفريقي، هو المرشح الأبرز على الورق للتتويج باللقب.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال بن شيخة في تصريحات لموقع كاف: "وضعيتنا مثل وضيعة الأهلي، نتمنى أن نكون في المستوى، كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، رغم الإصابات التي ضربت الفريق. بدأنا التحضيرات التكتيكية لمباراة الأهلي، ونحضر تدريجيا لكل كبيرة وصغيرة".

وأضاف "مباريات كرة القدم كل شيء فيها ممكن، في لقاء واحد يمكن أن نرى أي نتيجة، ولهذا نحن متفائلون ولم لا نعود بالكأس".

وتابع "الرسالة التي أقولها للاعبي فريقي؟ أقول لهم دائما يجب أن نكون طوال فترات اللقاء في أفضل مستوى، وأن نظهر بالوجه الذي تنتظره منا الجماهير، ويلزمنا أن نكون هادئين ومرتاحين وأن نقف الند للند أمام الأهلي، لأنه لا يوجد ما نخسره في نهاية المطاف".

وواصل "الضغط أثناء مباراة السوبر الإفريقي سيكون على المنافس، خاصة أن الأهلي على الورق هو المرشح للفوز نظرا لتاريخه والألقاب التي حققها من دون نسيان أنه نادي القرن".

وشدد مدرب اتحاد العاصمة "نحترم الأهلي ونحترم مصر، ورغم كل هذا نريد الفوز من جهتنا أيضا، ونطمح لتحقيق ذلك".

وأتم "الأمور ليست سهلة تماما والجماهير تعرف ذلك جيدا، لكننا قادرون على التحدي وسنرضى بالأمر الذي كتبه الله لنا، ويجب أن نمثل الكرة الجزائرية بروح رياضية عالية".

إلى ذلك، طرحت الشركة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر تذاكر المواجهة المرتقبة.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر من 15 ريال (123 جنيه مصري) وتصل إلى 1000 ريال (8221 جنيه مصري).

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وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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