مدافع اتحاد الجزائر: لن نلعب السوبر الإفريقي أمام الأهلي في ثوب الضحية

شدد نبيل لعمارة مدافع اتحاد العاصمة الجزائري أن فريقه لن يدخل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي في ثوب الخائف.

ويلتقي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل مع اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال لعمارة في تصريحات لموقع ناديه: "نحضر لمباراتنا ضد الأهلي في أفضل الظروف، لضمان جاهزيتنا التامة في كأس السوبر".

وأضاف "مباراة السوبر ستكون صعبة، وتلعب على تفاصيل صغيرة، ونطمح لتقديم الأداء الطيب الذي يمثل فريقنا".

وتابع "فريق الأهلي يملك خبرة في هذه المنافسات الإفريقية، لكن من جهتنا لن ندخل مباراة السوبر في ثوب الضحية، بل سنلعب الند للند".

وأتم "نحن نطمح لتقديم أفضل ما لدينا في هذه المواجهة كلاعبين، على أمل تخليد أسمائنا في تاريخ اتحاد العاصمة".

إلى ذلك، طرحت الشركة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر تذاكر المواجهة المرتقبة.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر من 15 ريال (123 جنيه مصري) وتصل إلى 1000 ريال (8221 جنيه مصري).

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وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو، ويعاونه كل من بوريس ديتسوجا من الجابون، وكارين فومو من الكاميرون، عيسى سي من السنغال حكما رابعا.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com عن تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس للفيديو، ويعاونها عادل زوراق من المغرب.

وسبق للحكم بيير أتشو إدارة مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وللمرة الأولى تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإفريقي، علما بأن قطر استضافت البطولة من قبل في 3 نسخ سابقة.

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