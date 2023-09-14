مدرب الزمالك: غياب فتوح سيدوم 10 أيام.. ونعدكم بالقتال في كل البطولات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 00:34

كتب : FilGoal

أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق

كشف أحمد مجدي مدرب مساعد فريق الزمالك آخر استعدادات الفريق لمواجهة آرتا سولار بطل جيبوتي في دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقال أحمد مجدي عبر أون تايم سبورتس 1: "نتدرب على نجيل صناعي للتعود على كيفية خوض المباراة، لأنها تقلل من سرعة الكرة ولابد أن نعتاد على الأمر، وسيكون لدينا مران آخر ليلة المباراة على الملعب في تنزانيا والأجواء جيدة واعتقد أنها ستساعدنا".

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وأضاف "اللاعبون احتاجوا للحصول على فترة راحة بسبب ضغط المواسم، وفترات الراحة تجعل اللاعب يعود في حالة فنية جيدة".

وتابع "كرة القدم للاعب مثل الوظيفة وليس لديه مصدر دخل آخر ، عندما يحصل اللاعب على راتبه في ميعاده حينها ستحصل على ما تريده منه، واللاعبون رجال وقاتلوا وهذه حقوقهم وستكون الأمور أفضل".

وعن اللاعبين العائدين من منتخب مصر أجاب: "أحمد فتوح اعتقد أن غيابه سيدوم 10 أيام، وأحمد سيد "زيزو" خاض مرانا استئشفائيا".

وأتم "البداية تكون صعبة في ظل أن المنافس غير معروف ونقاتل من أجل اسم الزمالك ونعدكم بالقتال في كل البطولات التي سنشارك بها".

أحمد مجدي المدرب المساعد بالزمالك يتحدث عن استعدادات الفريق لبطولة الكونفدرالية 🏹💥 وهذا موعد عودة فتوح وزيزو #ملعب_ONTime pic.twitter.com/xMKp0p7Yx8

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.

ويغيب كل من أحمد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

كما غاب سامسون أكينيولا عن قائمة الفريق.

وتغادر بعثة الزمالك مصر مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

أحمد مجدي الزمالك الكونفدرالية
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