خبر في الجول – جابرييل أوروك يقترب من الانتقال إلى النصر الليبي
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 23:59
كتب : عمرو نبيل
اقترب جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة من الانتقال إلى النصر الليبي.
جابرييل أوروك
النادي : غزل المحلة
وحسبما علم FilGoal.com فإن أوروك سوف ينتقل معارا لموسم إلى الفريق الليبي مع نية البيع نهائيا.
اللاعب النيجيري صاحب الـ22 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.
وخاض أوروك مع غزل المحلة 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.
ومع إنيمبا خاض 64 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ستة آخرين.
وكان غزل المحلة باع أحمد النادري إلى البنك الأهلي ومصطفى العش إلى نادي زد عقب الهبوط لدوري المحترفين.
وأنهى النصر الليبي الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز الخامس.
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