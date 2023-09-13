السوبر الإفريقي - كهربا: نحن الأهلي لا نخاف.. وسنلعب لحصد اللقب

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أن الهدف من خوض كأس السوبر الإفريقي هو الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لمنافسة اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

وقال كهربا في تصريحات نقلتها على حساب الأهلي: "تركيزنا في السوبر على الفوز وإسعاد جماهيرنا في كل أنحاء العالم لتكون بداية خير للموسم الجديد".

وأضاف "فريق اتحاد العاصمة له احترامه، نحن الأهلي لا نخاف وسنلعب للمكسب وبإذن الله سنكون أبطال السوبر".

وأتم "السعودية بلد رائعة وهي الأقرب لقلبي".

وسبق لكهربا أن احترف في السعودية وارتدى قميص اتحاد جدة لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

ويشارك اتحاد العاصمة لأول مرة في كأس السوبر الإفريقي عبر تاريخه.