خبر في الجول – وصول بطاقة موديست الدولية.. وموقف مجهول من المشاركة في السوبر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 23:21

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أنتوني موديست

وصلت البطاقة الدولية لأنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد إلى اتحاد الكرة ليستطيع الفريق الأحمر قيده في قائمته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن موديست شارك في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء كاملا لكن يظل موقفه من خوض لقاء السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري غير محسوم حتى الآن.

وسوف يقرر مارسيل كولر مدرب الأهلي موقف موديست من المشاركة في المباراة من عدمها خلال الساعات المقبلة.

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وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام انضمام موديست في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند لموسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ويعد موديست البالغ من العمر 35 عاما هو ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من إمام عاشور، والمغربي رضا سليم.

ويتواجد الأهلي حاليا في السعودية حيث يستعد لملاقاة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبلة في كأس السوبر الإفريقي.

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