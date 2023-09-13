إقالة فيرناندو سانتوس من تدريب بولندا

أقيل البرتغالي فيرناندو سانتوس من منصب المدير الفني لـ منتخب بولندا بعد 6 مباريات فقط.

ولم تدم مسيرة سانتوس مع بولندا سوى 8 أشهر بدأت منذ يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

وتولى سانتوس مهمة بولندا عقب نهاية مشواره مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022.

وخلال تجربته مع بولندا فاز في 3 وخسر 3.

وتلقى مؤخرا سانتوس مع بولندا هزيمتين ضد مولدوفا وألبانيا بين آخر 3 مباريات في يورو 2024 ما أدى لتراجع ترتيب المنتخب في تصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب بولندا المركز الرابع لحساب المجموعة الخامسة في تصفيات يورو 2024 بعد خوض 5 مباريات.

ويتصدر منتخب ألبانيا الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويليه التشيك برصيد 8 نفاط وبالتساوي معه مولودوفا ويأتي منتخب بولندا خامسا.

وسبق أن تولى سانتوس تدريب منتخب اليونان من قبل وساهم في تتويج البرتغال بلقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2017.