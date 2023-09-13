إقالة فيرناندو سانتوس من تدريب بولندا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - بولندا

أقيل البرتغالي فيرناندو سانتوس من منصب المدير الفني لـ منتخب بولندا بعد 6 مباريات فقط.

ولم تدم مسيرة سانتوس مع بولندا سوى 8 أشهر بدأت منذ يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

وتولى سانتوس مهمة بولندا عقب نهاية مشواره مع البرتغال بنهائيات كأس العالم 2022.

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وخلال تجربته مع بولندا فاز في 3 وخسر 3.

وتلقى مؤخرا سانتوس مع بولندا هزيمتين ضد مولدوفا وألبانيا بين آخر 3 مباريات في يورو 2024 ما أدى لتراجع ترتيب المنتخب في تصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب بولندا المركز الرابع لحساب المجموعة الخامسة في تصفيات يورو 2024 بعد خوض 5 مباريات.

ويتصدر منتخب ألبانيا الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، ويليه التشيك برصيد 8 نفاط وبالتساوي معه مولودوفا ويأتي منتخب بولندا خامسا.

وسبق أن تولى سانتوس تدريب منتخب اليونان من قبل وساهم في تتويج البرتغال بلقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2017.

بولندا فيرناندو سانتوس
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