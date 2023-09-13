محمد هاني: خوض السوبر في السعودية يساعدنا قبل كأس العالم للأندية

يؤمن محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي أن خوض السوبر الإفريقي في السعودية سوف يساعد فريقه على الاعتياد على الأجواء قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في البلد ذاته.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث محمد هاني لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مستعدون جيدا للمباراة وخضنا فترة إعداد جيدة ومباراة واحدة تفصلنا عن الفوز ببطولة وستكون بداية جيدة للموسم وتصنع الفارق معنا".

وأكمل "اتحاد العاصمة فريق جيد وبالتأكيد هو مستعد مثلنا تماما وشاهدنا مبارياتهم لندرس نقاط قوتهم وضعفهم".

وتابع "التواجد في السعودية شيء جيد وجمهور الأهلي في كل مكان في الوطن العربي أتمنى أن يمتلئ الاستاد لهم ويدعموننا دائما والأمر يصبح مختلفا حينما يكون الجمهور متواجدا في الملعب".

وأتم محمد هاني تصريحاته "لعب السوبر في السعودية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية هناك أمر جيد وسوف يساعدنا والطقس جيد في الوقت الحالي وسوف يساعد على خروج المباراة بأفضل شكل".