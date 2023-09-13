محمد هاني: خوض السوبر في السعودية يساعدنا قبل كأس العالم للأندية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد هاني

يؤمن محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي أن خوض السوبر الإفريقي في السعودية سوف يساعد فريقه على الاعتياد على الأجواء قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في البلد ذاته.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث محمد هاني لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مستعدون جيدا للمباراة وخضنا فترة إعداد جيدة ومباراة واحدة تفصلنا عن الفوز ببطولة وستكون بداية جيدة للموسم وتصنع الفارق معنا".

وأكمل "اتحاد العاصمة فريق جيد وبالتأكيد هو مستعد مثلنا تماما وشاهدنا مبارياتهم لندرس نقاط قوتهم وضعفهم".

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - طاهر: هدفنا أن نبدأ الموسم ببطولة جديدة موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24 لـ الدوري المصري خبر في الجول - علاء عطا يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي

وتابع "التواجد في السعودية شيء جيد وجمهور الأهلي في كل مكان في الوطن العربي أتمنى أن يمتلئ الاستاد لهم ويدعموننا دائما والأمر يصبح مختلفا حينما يكون الجمهور متواجدا في الملعب".

وأتم محمد هاني تصريحاته "لعب السوبر في السعودية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية هناك أمر جيد وسوف يساعدنا والطقس جيد في الوقت الحالي وسوف يساعد على خروج المباراة بأفضل شكل".

الأهلي محمد هاني اتحاد العاصمة السوبر الإفريقي
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: قرعة أمم إفريقيا بحسب تصنيف شهر سبتمبر كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي قائمة الزمالك - عبد الشافي على رأس الخيارات ضد أرتا سولار.. وغياب سامسون وزيزو وفتوح السوبر الإفريقي - معلول ينضم إلى بعثة الأهلي في السعودية.. وموعد المران الأول بعد دقيقة صمت وقراءة الفاتحة.. المغرب يفوز على بوركينا فاسو في ظهوره الأول بعد الزلزال بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا بثلاثية في بوروندي.. منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين إلى أمم إفريقيا المساكني: دخلنا مباراة مصر بهدف الفوز.. والفراعنة قادرون على التسجيل في أي وقت
أخر الأخبار
إقالة فيرناندو سانتوس من تدريب بولندا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بعد تتويج مصر ببطولة إفريقيا.. أحمد صلاح يعلن الإعتزال دوليا 7 دقيقة | كرة طائرة
للمرة الثالثة.. إصابة نجم أهلي جدة بقطع في الرباط الصليبي 13 دقيقة | السعودية
الزمالك يعلن صرف مستحقات زيزو وباقي اللاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
محمد هاني: خوض السوبر في السعودية يساعدنا قبل كأس العالم للأندية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-24 لـ الدوري المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - طاهر: هدفنا أن نبدأ الموسم ببطولة جديدة 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - علاء عطا يتمم اتفاقه مع البنك الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي