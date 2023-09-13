ممدوح عيد: أثق في قدرة لاعبي بيراميدز على الفوز بالبطولات الموسم المقبل

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 21:29

كتب : هاني العوضي

ممدوح عيد

شدد ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن الهدف هو حصد كل الألقاب والبطولات.

وأعلن بيراميدز خلال حفل قميصه الجديد لموسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وتحدث رئيس نادي بيراميدز خلال المؤتمر قائلا: "فخور بشدة كوني فردا من أسرة نادي بيراميدز المترابطة بشدة، والتي تعمل جميعا على قلب راجل واحد".

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وأردف "الجميع تعب على مدى 4 سنوات متتالية من أجل تكوين الفريق الحالي، وبناء جميع عناصره المتكاملة، طموح النادي كبير للغاية ولا يتوقف فقط عند حد المشاركة المشرفة، والهدف هو حصد كل الألقاب والبطولات".

وأتم "المنافسة في الدوري المصري صعبة للغاية والإدارة هدفها عند تأسيس مشروع بيراميدز هو الفوز بكل الألقاب والبطولات والتواجد دائما في القمة. أثق في قدرة المجموعة الحالية على الفوز بالبطولات في الموسم المقبل، والعام الجديد سيكون مميزا في كل شيء".

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا في تاريخه بعدما ظهر في 3 نسخ سابقة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى النادي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي، فيما ينتظر مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2023.

ويستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري بلقاء بيراميدز لموسم 2023-2024.

ممدوح عيد بيراميدز
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