"على البطولة ناوي".. بيراميدز يعلن قميصه الجديد لموسم 2023-24

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024.

وظهر بيراميدز بالقميص الأزرق السماوي.

وكتب بيراميدز عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: "بالأزرق السماوي، على البطولة ناوي".

وقال عبد الله السعيد قائد بيراميدز خلال مؤتمر تقديم القميص الجديد: "الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريبا من حصدها في المواسم الماضية، وحاليا التركيز مُنصب من جانب الجميع على هذا الهدف".

وأضاف "النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفا ومميزا في كل شيء".

وأتم "نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل".

من جانبه قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "روح الفريق ظهرت بشدة خلال فترة الإعداد الأخيرة سواء في مصر أو تركيا، وأظهرت أن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في أول مشاركة له في البطولة هذا الموسم".

وأوضح "بيراميدز يمتلك فريقا مميزا للغاية والمجموعة الحالية قادرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل".

وأتم "الجميع تعاهد على تحقيق أهداف وطموحات النادي في موسمه المقبل ومع نهاية الموسم سيرى الجميع ذلك".

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا في تاريخه بعدما ظهر في 3 نسخ سابقة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى النادي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي، فيما ينتظر مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2023.

ويستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري بلقاء بيراميدز لموسم 2023-2024.