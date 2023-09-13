كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء رسميا مواعيد مباريات ربع النهائي لبطولته المستحدثة الدوري الإفريقي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا ومازيمبي والترجي وبترو أتليتكو وماميلودي صنداونز وإنيمبا والوداد.

وكان كاف أعلن سابقا عن بدء البطولة بمباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا في الـ20 من شهر أكتوبر المقبل.

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أما مباراة الإياب فستقام بعد أربعة أيام في القاهرة.

واليوم أعلن كاف عن موعد انطلاق المباراة بالساعة.

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي فهو سينتظر ملاقاة الفائز من بترو أتليتكو وصنداونز.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي وفقا لتوقيت القاهرة كالتالي:

مباريات الذهاب

مازيمبي والترجي ستقام في الرابعة عصرا يوم 21 أكتوبر.

بترو أتليتكو وصنداونز ستقام في السادسة والنصف مساء يوم 21 أكتوبر.

إنيمبا والوداد ستقام في التاسعة مساء يوم 22 أكتوبر.

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مباريات الإياب

صنداونز وبترو أتليتكو ستقام في الثامنة مساء يوم 24 أكتوبر.

الترجي ومازيمبي ستقام في السادسة مساء يوم 25 أكتوبر.

الوداد وإنيمبا ستقام في التاسعة مساء يوم 25 أكتوبر.

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الأهلي سيمبا الوداد الترجي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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