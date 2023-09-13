تقرير: نيوكاسل يسعى لضم إيفان توني

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

إيفان توني يحتفل بهدف برينتفورد

يرغب نيوكاسل في دعم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع مهاجم جديد.

وذكر موقع "فوتبول ترانسفير" أن نيوكاسل يفضل فكرة التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك رغم امتلاك نيوكاسل للثنائي الهجومي ألكساندر إيزاك وكالوم ويلسون، والأخير هو الهداف التاريخي للنادي.

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ويسعى إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل لدعم هجوم فريقه بقوة نظرا لمشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا تحسبا لتخطي الفريق دور المجموعات.

ويعول نيوكاسل على انتهاء تعاقد توني مع برينتفورد في 2025 ليحاول ضمه في يناير المقبل.

يأتي ذلك رغم إيقاف إيفان توني عن ممارسة كرة القدم بسبب المراهنات.

وينتهي إيقاف إيفان توني في 17 يناير المقبل وسيعود بعدها للعب كرة القدم.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بـ262 انتهاكا لقواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

وسحب الاتحاد الإنجليزي الـ30 خرقا المتبقيين من الاتهامات.

وحدث ذلك الخرق القواعد في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021.

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي إيفان توني برينتفورد
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