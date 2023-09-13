بييلسا يثير القلق حول موقف داروين نونيز من لقاء ولفرهامبتون

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

داروين نونيز يسجل هدف ليفربول الأول أمام نيوكاسل

أثار مارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي الشكوك حول إصابة داروين نونيز مهاجم ليفربول.

وشارك نونيز في مباراة تشيلي بأول جولات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، ثم استبدل بين الشوطين في لقاء الإكوادور ليل الثلاثاء.

وقال بييلسا في تصريحات للصحفيين: "داروين نونيز وصل إلى المعسكر وهو يعاني من بعض المشاكل العضلية مما حد من تحركاته".

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وأضاف "اعتقدت أنه من الضروري استبداله بين شوطي لقاء الإكوادور لأنه بذل جهدا كبيرا في الضغط والهجوم خلال مباراة تشيلي".

تصريحات بييلسا أثارت القلق لدى مشجعي ليفربول قبل مواجهة ولفرهامبتون يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وفقد منتخب أوروجواي تقدمه وخسر أمام الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد.

بعد أيام من فوزه على تشيلي بنتيجة 3-1.

نونيز سجل هدفين خلال أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الثنائية قلبت تأخر ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك إلى فوز بنتيجة 2-1.

داروين نونيز ليفربول أوروجواي
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