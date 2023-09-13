قائمة الزمالك - عبد الشافي على رأس الخيارات ضد أرتا سولار.. وغياب سامسون وزيزو وفتوح

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 16:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن القائمة المسافرة إلى تنزانيا مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.

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ويغيب كل من أحمد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

كما غاب سامسون أكينيولا عن قائمة الفريق.

وتغادر بعثة الزمالك مصر مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وعلم FilGoal.com أن زيزو يعاني من كدمة في القدم بسبب التدخل في الكرة المشتركة.

بينما يغيب فتوح عن مواجهة مصر ضد تونس الودية بسبب تعرضه لآلام في عضلة البطن.

وشارك زيزو في المباراة التي انتهت بفوز تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتم استبداله في الدقيقة 64.

وتعرض زيزو لتدخل قوي في أحد الكرات المشتركة بمواجهة تونس قبل أن يتم علاجه ويعود للملعب مجددا.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الإياب عقب أسبوعين في مطلع أكتوبر داخل مصر.

الكونفدرالية الزمالك أرتا سولار أحمد زيزو أحمد فتوح سامسون أكينيولا
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