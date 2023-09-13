بعد حسم الكاميرون البطاقة الأخيرة.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

حسم منتخب الكاميرون البطاقة الأخيرة ليكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وبذلك تم حسم الـ 24 منتخبا المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب ناميبيا رفقة الكاميرون من المجموعة الثالثة بعد أن قضت أسود الكاميرون على أحلام بوروندي بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وجاءت المنتخبات الـ 24 المتأهلة كالآتي:

- كوت ديفوار (المستضيف)

- مصر

- المغرب

- الجزائر

- تونس

- السنغال

- جنوب إفريقيا

- بوركينا فاسو

- زامبيا

- غينيا الاستوائية

- نيجيريا

- غينيا بيساو

- كاب فيردي

- مالي

- غينيا

- غانا

- أنجولا

- تنزانيا

- موزمبيق

- الكونغو الديمقراطية

- موريتانيا

- جامبيا

- الكاميرون

- نامبيا

وسيتم تقسيم الـ 24 منتخبا على ست مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الستة.

وحصد منتخب السنغال لقب النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

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