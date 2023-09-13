بثلاثية في بوروندي.. منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين إلى أمم إفريقيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

أكمل منتخب الكاميرون عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

وبذلك تم حسم الـ 24 منتخبا المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا.

وفاز منتخب الكاميرون على بوروندي بنتيجة 3-0 ضمن ختام دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا.

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وحجز منتخب الكاميرون بطاقة التأهل بصفته متصدرا للمجموعة الثالثة ليتأهل رفقة منتخب نامبيا.

وحجز 23 منتخبا على رأسهم منتخب مصر مقاعدهم في كأس إفريقيا إلى جانب منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة.

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المنتخب الكاميروني كان في حاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا والإطاحة بمنتخب بوروندي.

وتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب ناميبا برصيد 5 نقاط، ثم بوروندي برصيد 4 نقاط.

وكانت المجموعة الثالثة قد شهدت استبعاد المنتخب الكيني من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

منتخب الكاميرون أمم إفريقيا
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