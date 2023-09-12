تصفيات أوروبا - إسبانيا تكتسح قبرص بسداسية.. وهالاند وأوديجارد يقودان النرويج للفوز

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - منتخب إسبانيا

اكتسح منتخب إسبانيا ضيفه قبرص بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم اوروبا.

وحقق الماتادور الإسباني الفوز الثاني على التوالي خلال التصفيات بنتيجة كبيرة خلال التوقف الدولي الجاري.

وكانت إسبانيا قد حققت الفوز على جورجيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الجمعة الماضي.

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وبذلك رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحل منتخب إسبانيا في المركز الثاني خلف أسكتلندا متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة من خمس مباريات.

وافتتح جافي التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ميكيل مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فنجح الماتادور الإسباني في إضافة 4 أهداف خلال 13 دقيقة فقط.

إذ سجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 70 قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الرابع بالدقيقة 73.

ونجح أليكس باينا في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 77 قبل أن يختتم فيران توريس التسجيل بثاني أهدافه.

وفي نفس المجموعة تغلب منتخب النرويج على جورجيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إيرلينج هالاند أول أهداف النرويج في الدقيقة 25 قبل أن يضيف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص زيفيزفادزي الفارق بهدف جورجيا الوحيد في الدقيقة 91.

ويأتي ترتيب المجموعة كالآتي:

1- أسكتلندا 15 نقطة

2- إسبانيا 9 نقاط (4 مباريات)

3- النرويج 7 نقاط

4- جورجيا 4 نقاط

5- قبرص 0 نقطة

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى منافسات يورو 2024.

تصفيات أمم أوروبا يورو 2024 إسبانيا النرويج
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