كما انفرد في الجول.. المصري يعلن ضم أمادو دي جليدي

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

أمادو دي جليدي - المصري

أعلن النادي المصري ضم الغيني أمادو دي جليدي لاعب الوسط بصورة رسمية.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام المصري تعاقده مع اللاعب خلال معسكر المغرب. (تفاصيل من هنا)

وسيتم قيد اللاعب تحت السن إذ أنه من مواليد عام 2003.

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وأعجب علي ماهر بقدرات اللاعب وشبهه بنجولو كانتي نجم منتخب فرنسا ولاعب اتحاد جدة الحالي.

ويعتبر أمادو دي جليدي عاشر صفقات المصري للموسم الجديد.

وأقام المصري معسكرا في المغرب انتهى مساء الجمعة الماضية وعادث البعثة صباح السبت.

وتواجد دي جليدي مع البعثة للخضوع للاختبار مع الفريق.

وضم المصري رسميا حتى الآن خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.

أمادو دي جليدي المصري ميركاتو
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