خبر في الجول - بتوصية من علي ماهر.. المصري يضم أمادو دي جليدي

كان تحت الاختبار وعلي ماهر بيوصفه بكانتي بناء على توصية من علي ماهر

أتم المصري تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه على ضم أمادو دي جليدي لتدعيم الفريق.

وجاء توقيع دي جليدي مع المصري بناء على توصية علي ماهر الذي شاهده في الملعب خلال معسكر المباراة.

وسيتم قيد اللاعب تحت السن إذ أنه من مواليد عام 2003.

وأقام المصري معسكر في المغرب انتهى مساء أمس جمعة وعادث البعثة صباح اليوم.

وتواجد دي جليدي مع البعثة للخضوع للاختبار مع الفريق.

وأعجب علي ماهر بقدرات اللاعب وشبهه بنجولو كانتي نجم منتخب فرنسا ولاعب اتحاد جدة الحالي.

وضم المصري رسميا حتى الآن خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف.