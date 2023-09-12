النسر العاشر.. المصري يعلن ضم أمادو جولدي با

أعلن النادي المصري ضم الغيني أمادو جولدي با لاعب الوسط بصورة رسمية.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام المصري تعاقده مع اللاعب خلال معسكر المغرب. (تفاصيل من هنا)

صفحة النادي المصري كشفت عن التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد حتى ثلاث سنوات مقبلة، قادما من فريق دينامو أوتو المولدوفي.

وسيتم قيد اللاعب تحت السن إذ أنه من مواليد عام 2003.

وأعجب علي ماهر بقدرات اللاعب وشبهه بنجولو كانتي نجم منتخب فرنسا ولاعب اتحاد جدة الحالي.

ويعتبر أمادو جولدي با عاشر صفقات المصري للموسم الجديد.

وأقام المصري معسكرا في المغرب انتهى مساء الجمعة الماضية وعادث البعثة صباح السبت.

وتواجد دي جليدي مع البعثة للخضوع للاختبار مع الفريق.

وضم المصري رسميا حتى الآن خلال الصيف الجاري كل من محمد الشامي وباهر المحمدي وسمير فكري ويوسف الجوهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور وليستويل أمانكونا وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف، والآن أمادو جولدي با.