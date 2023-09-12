مدرب تونس: لم تكن مباراة ودية.. وكنا نستطيع زيادة النتيجة

أشاد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة مصر الودية.

وفاز منتخب تونس على مصر اليوم الثلاثاء وديا في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث القادري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "لم تكن مباراة ودية نعرف قيمة منتخب مصر وحقق 8 انتصارات مؤخرا".

وأكمل "كانت مباراة هامة جدا وهناك ثوابت نعمل عليها وأكدنا قدرتنا على خوض المباريات الكبيرة ولعبنا بشكل ممتاز ونجحنا وعرفنا كل شيء يتعلق بمنتخب مصر وكنا موفقين في القراءة التكتيكية للمباراة".

وشدد "ولم يكن من السهل احتواء خطورة هجوم منتخب مصر الذي يضم محمد صلاح وكذلك في الوسط بتواجد زيزو ولعبنا على التحولات السريعة ووقت الاستحواذ عليها نجحنا فيها كذلك".

وأكمل "حتى الهدف الذي استقبلناه كان من ركلة ثابتة وكرة ثانية لم يكن من المفترض أن نرتكب ذلك الخطأ".

واختتم القادري حديثه "في الشوط الثاني لم يشكل منتخب مصر أي خطورة ولم ركزنا لكنا سجلنا المزيد من الأهداف ونريد الاستمرار على ذلك الأداء".