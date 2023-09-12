مدرب تونس: لم تكن مباراة ودية.. وكنا نستطيع زيادة النتيجة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - جلال القادري

أشاد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة مصر الودية.

وفاز منتخب تونس على مصر اليوم الثلاثاء وديا في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث القادري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "لم تكن مباراة ودية نعرف قيمة منتخب مصر وحقق 8 انتصارات مؤخرا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيتوريا: كان بإمكاننا التعادل.. وفخور باللاعبين رغم الظروف الصعبة عمر لعيوني: الفوز على مصر شيء رائع.. ولدي ذكريات جيدة هنا الخسارة الأولى لفيتوريا.. تونس تنتصر على مصر وديا بثلاثية

وأكمل "كانت مباراة هامة جدا وهناك ثوابت نعمل عليها وأكدنا قدرتنا على خوض المباريات الكبيرة ولعبنا بشكل ممتاز ونجحنا وعرفنا كل شيء يتعلق بمنتخب مصر وكنا موفقين في القراءة التكتيكية للمباراة".

وشدد "ولم يكن من السهل احتواء خطورة هجوم منتخب مصر الذي يضم محمد صلاح وكذلك في الوسط بتواجد زيزو ولعبنا على التحولات السريعة ووقت الاستحواذ عليها نجحنا فيها كذلك".

وأكمل "حتى الهدف الذي استقبلناه كان من ركلة ثابتة وكرة ثانية لم يكن من المفترض أن نرتكب ذلك الخطأ".

واختتم القادري حديثه "في الشوط الثاني لم يشكل منتخب مصر أي خطورة ولم ركزنا لكنا سجلنا المزيد من الأهداف ونريد الاستمرار على ذلك الأداء".

تونس مصر جلال القادري
نرشح لكم
المساكني: دخلنا مباراة مصر بهدف الفوز.. والفراعنة قادرون على التسجيل في أي وقت عمر لعيوني: الفوز على مصر شيء رائع.. ولدي ذكريات جيدة هنا الخسارة الأولى لفيتوريا.. تونس تنتصر على مصر وديا بثلاثية بمشاركة كاملة لـ تاو.. جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية وديا السوبر الإفريقي - وصول بعثة الأهلي إلى السعودية تشكيل تونس – معلول أساسي ضد مصر- ولمساكني يقود الهجوم السوبر الإفريقي - بتواجد الثلاثي المنضم حديثا.. الأهلي يغادر القاهرة بـ 21 لاعبا إلى السعودية الأهلي يكشف موعد لحاق علي معلول وبيرسي تاو ببعثة الفريق استعدادا للسوبر الإفريقي
أخر الأخبار
مدرب تونس: كولر تواصل معي بشأن معلول.. لم نستطيع اللعب بدونه ونحترم الأهلي 27 ثاتيه | منتخب مصر
حازم إمام: تجربة مصر أمام تونس منقوصة.. والأجواء المحيطة بالمعسكر لم تكن جيدة 11 دقيقة | منتخب مصر
كما انفرد في الجول.. المصري يعلن ضم أمادو دي جليدي 33 دقيقة | ميركاتو
المساكني: دخلنا مباراة مصر بهدف الفوز.. والفراعنة قادرون على التسجيل في أي وقت 45 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب تونس: لم تكن مباراة ودية.. وكنا نستطيع زيادة النتيجة 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيتوريا: كان بإمكاننا التعادل.. وفخور باللاعبين رغم الظروف الصعبة 58 دقيقة | الكرة المصرية
عمر لعيوني: الفوز على مصر شيء رائع.. ولدي ذكريات جيدة هنا ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي سيدات قطر كلاسيك.. وفرج أمام مؤمن ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي 4 بكى بعد هدف وكاد يُعاقب بسبب القهوة.. من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي المنتظر