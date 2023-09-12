عمر لعيوني: الفوز على مصر شيء رائع.. ولدي ذكريات جيدة هنا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

أشاد عمر لعيوني لاعب منتخب تونس بالأداء الذي قدمه فريقه أمام مصر.

وفاز منتخب تونس على مصر اليوم الثلاثاء وديا في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث عمر لعيوني لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "تملكتنا روح قتالية منذ البداية وسجلنا هدفين وقلصوا النتيجة وانتصرنا في النهاية وكانت مباراة جيدة".

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وأكمل "سعيد للعب هنا ولدي ذكريات جيدة لتواجدي هنا فقد لعبت مع بيراميدز واستمتعت باللعب معه".

وأتم "هدفنا أن نصل لأبعد مسافة في أمم إفريقيا والمنتخب المصري قوي والفوز عليه شيء رائع".

وبعدما قاد منتخب مصر في ثماني مباريات فاز فيهم جميعا جاءت الهزيمة الأولى لروي لفيتوريا مدرب الفراعنة ضد تونس.

كما أن هذه المباراة هي الأولى التي يتلقى فيها منتخب مصر هدفين أو أكثر بعدما تلقى هدفين خلال الثماني مباريات السابقة.

تونس مصر عمر لعيوني
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