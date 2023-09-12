بمشاركة كاملة لـ تاو.. جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية وديا

شارك بيرسي تاو في فوز جنوب إفريقيا على الكونغو الديمقراطية وديا.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل.

وخاض تاو المباراة كاملة من بدايتها وحتى النهاية.

وسجل ليلي فوستر هدف جنوب إفريقيا الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وكان منتخبا جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية قد حسما تأهلهما إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

ويستعد بيرسي تاو للسفر إلى السعودية للحاق ببعثة الأهلي للمشاركة مع الفريق في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مساء الجمعة ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

وضمت البعثة 21 لاعبا من القاهرة إلى السعودية على أن يلحق الثنائي بيرسي تاو وعلي معلول بفريق الأهلي.