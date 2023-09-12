وكيل جوارديولا يكشف لـ في الجول موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي

كشف جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موعد عودته لقيادة الفريق.

وقال جوسيب ماريا أوروبيتج لـFilGoal.com: "جوارديولا تعافى بعد الجراحة التي خضع لها في الظهر وسيعود لقيادة الفريق بشكل طبيعي غدا الأربعاء".

ويغيب جوارديولا عن مانشستر سيتي منذ 3 أسابيع بسبب خضوعه لجراحة في الظهر في برشلونة.

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وسيعود بيب لمقاعد بدلاء سيتي لأول مرة في مباراة وست هام يونايتد السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بعدما قاد خوانما ليلو مساعد جوارديولا مباراتي شيفيلد يونايتد وفولام بدلا منه.

وحقق سيتي الانتصار في المباراتين بمتابعة مستمرة من جوارديولا.

يوم 22 أغسطس الماضي، أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع جوارديولا لعملية جراحية في الظهر.

وكشف مانشستر سيتي أن جوارديولا خضع للجراحة، من أجل علاج مشاكل روتينية في الظهر.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء لجوارديولا وعودته سريعا لاستكمال مهمته مع الفريق.

وخضع جوارديولا للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في برشلونة أيضا.