خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم حمدي علاء

أتم نادي سموحة اتفاقه مع الزمالك لضم حمدي علاء لاعب وسط الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن دخول سموحة في مفاوضات مع الزمالك من أجل ضم حمدي علاء. (تفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين مسؤولي الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

واستقر الزمالك على إعارة حمدي علاء إلى سموحة لمدة موسم.

وسبق وأن لعب حمدي علاء - 22 عاما- في صفوف سموحة معارا من يناير 2022 وحتى نهاية الموسم.

وبعد عودته إلى الزمالك خرج معارا مرة أخرى إلى البنك الأهلي طوال الموسم الماضي.

ومع البنك الأهلي لعب حمدي علاء 22 مباراة قبل ان يعود للزمالك بداية الموسم الجاري.

وضم سموحة هذا الصيف كل من حسام هريدي وحسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر.

وأنهى سموحة الموسم الماضي مشواره في الدوري برصيد 42 نقطة احتل بها المركز العاشر.

ضم سموحة كل من محمود وحيد وحسام هريدي ومحمد مصطفى وإسلام جابر وأحمد خالد ومصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو وصديق أوجولا في الصيف الجاري.