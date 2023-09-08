خبر في الجول – سموحة يقترب من ضم حمدي علاء معارا من الزمالك

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 22:18

كتب : هاني العوضي

حمدي علاء - الزمالك

اقترب نادي سموحة من الحصول على خدمات حمدي علاء لاعب الزمالك.

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة اقترب من الحصول على خدمات حمدي علاء لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وسبق وأن لعب حمدي علاء - 22 عاما- في صفوف سموحة معارا من يناير 2022 وحتى نهاية الموسم.

وبعد عودته إلى الزمالك خرج معارا مرة أخرى إلى البنك الأهلي طوال الموسم الماضي.

ومع البنك الأهلي لعب حمدي علاء 22 مباراة قبل ان يعود للزمالك بداية الموسم الجاري.

وضم سموحة هذا الصيف كل من حسام هريدي وحسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر.

وأنهى سموحة الموسم الماضي مشواره في الدوري برصيد 42 نقطة احتل بها المركز العاشر.

الزمالك سموحة حمدي علاء
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