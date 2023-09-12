خبر في الجول - بعد رفض العرض القبرصي.. زد يتمم صفقة ضم محمود صابر

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 18:15

كتب : عمرو نبيل

المغرب ضد مصر

أتم نادي زد اتفاقه مع بيراميدز لضم محمود صابر على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

وكان قد ارتبط اسم محمود صابر بالانتقال إلى صفوف أبويل القبرصي وفقا لتقرير موقع Kerkida القبرصي.

وعلم FilGoal.com أن زد نجح في إتمام الصفقة لصالحه في النهاية بعد رفض العرض القبرصي المقدم للاعب.

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وظهر محمود صابر بمستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وساهم في تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن عرض من نادي زد لضم اللاعب. (من هنا)

وانتقل محمود صابر لتدعيم صفوف زد على سبيل الإعارة مقابل ما يقارب من 3.5 مليون جنيه.

وبشكل عام لعب مع بيراميدز 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وكان محمود صابر البالغ من العمر 22 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2020 قادما من نادي النجوم.

وشارك محمود صابر في ودية أولى للمنتخب الأولمبي في شهر سبتمبر الجاري أمام منتخب روسيا للمحليين وصنع هدف تقدم الفراعنة والذي سجله بلال مظهر.

وكان أبويل القبرصي قد ودع منافسات دوري المؤتمر الأوروبي في الأدوار التمهيدية.

وأنهى أبويل الموسم الماضي من الدوري القبرصي في الوصافة برصيد 71 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أريس ليماسول حامل اللقب.

وحتى الآن أبرم نادي زد 19 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي:

محمد إسماعيل من إنبي

جرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف "قطة" من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي

شادي حسين من الأهلي

عمرو حسام من إيسترن كومباني

محمد رضا من حرس الحدود

نادي زد محمود صابر بيراميدز
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