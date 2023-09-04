خبر في الجول - عرض من زد إلى بيراميدز لاستعارة محمود صابر

يسعى نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري لاستعارة محمود صابر لاعب وسط بيراميدز في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن نادي زد تقدم بعرض لمسؤولي بيراميدز من أجل ضم محمود صابر على سبيل الإعارة في الموسم الجديد للدوري.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن الإعارة وكذلك المقابل المادي.

وظهر محمود صابر بمستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وساهم في تأهل الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبشكل عام لعب مع بيراميدز 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وكان محمود صابر البالغ من العمر 22 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2020 قادما من نادي النجوم.

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وحتى الآن أبرم نادي زد 18 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي:

محمد إسماعيل من إنبي

جرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف "قطة" من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي

شادي حسين من الأهلي

عمرو حسام من إيسترن كومباني