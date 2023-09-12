ديلي ميل: جوارديولا يعود هذا الأسبوع

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

أفادت جريدة ديلي ميل أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا سيعود لقيادة فريقه مانشستر سيتي هذا الأسبوع.

وذلك بعد غيابه لمدة 3 أسابيع بسبب خضوعه لجراحة في الظهر.

سيعود بيب لمقاعد بدلاء سيتي لأول مرة في مباراة وست هام يونايتد السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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بعدما قاد خوانما ليلو مساعد جوارديولا مباراتي شيفيلد يونايتد وفولام بدلا منه.

وحقق سيتي الانتصار في المباراتين بمتابعة مستمرة من جوارديولا.

يوم 22 أغسطس الماضي، أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع جوارديولا لعملية جراحية في الظهر.

وكشف مانشستر سيتي أن جوارديولا خضع للجراحة، من أجل علاج مشاكل روتينية في الظهر.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء لجوارديولا وعودته سريعا لاستكمال مهمته مع الفريق.

وخضع جوارديولا للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في برشلونة أيضا.

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بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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