الدرجة الثانية - بوجود الترسانة.. الكشف عن قرعة آخر مجموعات الصعيد في القسم الثاني ب

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة ثاني مجموعات القسم الثاني ب بدوري الدرجة الثانية المصري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن قرعة مجموعة الصعيد ب.

وجاءت مباريات الجولة الأولى في المجموعة كالتالي:

الفيوم ضد الواسطى

مغاغة ضد تليفونات بني سويف

المنيا ضد بني مزار

طامية ضد الترسانة

نجوم مصر (راحة)

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن قرعة المجموعة (1) من منطقة الصعيد لدوري الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعرف بدوري المحترفين مكونة من ٢٠ فريقا وتقام من مرحلتين.

المرحلة الأولى من دور أول ثم المرحلة الثانية تنقسم الأندية فيها إلى 10 أندية للصعود و10 أندية أخرى للهبوط، بينما تنقسم المجموعة الثانية إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تنقسم إلى أ و ب.