الدرجة الثانية - الكشف عن قرعة أولى مجموعات الصعيد في القسم الثاني ب
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 12:53
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم قرعة أول مجموعات القسم الثاني ب بدوري الدرجة الثانية المصري.
وأعلن اتحاد الكرة المصري عن قرعة مجموعة الصعيد أ.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي
أسمنت أسيوط × الأقصر.
شبان قنا × كيما أسوان.
الألومونيوم × قوص.
ملوي × ديروط.
طهطا باي.
ويقام دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بالانقاس إلى قسمين، الأول هو دوري المحترفين المكون من 20 نادي سيواجهون بعضهم بنظام الدوري من مرحلتين.
والقسم الثاني أو القسم الثاني بـ سيكون منقسم إلى ثلاث مجموعات وبداخل كل مجموعة مجموعيت فرعيتين.
المجموعة الأولى هي الصعيد والتي يتم تقسيمها إلى جنوب الصعيد وشمال الصعيد.
القرعة التي أجريت هي قرعة خاصة بفرق جنوب الصعيد وستقام قرعة شمال السعيد في تمام الساعة الثانية ظهرا اليوم الثلاثاء.
نرشح لكم
رضا الويشي ينضم إلى ألو إيجيبت خبر في الجول – سيراميكا يضم محمد رضا ناشئ الأهلي.. ويعيره إلى القناة تحديد مباريات الجولة الأولى لـ مجموعات القسم الثاني ب الدرجة الثانية - بتواجد منتخب السويس - الإعلان عن قرعة مجموعة القاهرة والقناة الدرجة الثانية - النصر للتعدين يضم ظهير منتخب مصر للشباب السابق الدرجة الثانية - بوجود الترسانة.. الكشف عن قرعة آخر مجموعات الصعيد في القسم الثاني ب النصر للتعدين يعلن عبر في الجول ضم حارس الزمالك اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام الدوري المصري والدرجة الثانية لموسم 2023-24