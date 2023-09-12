الدرجة الثانية - الكشف عن قرعة أولى مجموعات الصعيد في القسم الثاني ب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 12:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم قرعة أول مجموعات القسم الثاني ب بدوري الدرجة الثانية المصري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن قرعة مجموعة الصعيد أ.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي

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أسمنت أسيوط × الأقصر.

شبان قنا × كيما أسوان.

الألومونيوم × قوص.

ملوي × ديروط.

طهطا باي.

ويقام دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بالانقاس إلى قسمين، الأول هو دوري المحترفين المكون من 20 نادي سيواجهون بعضهم بنظام الدوري من مرحلتين.

والقسم الثاني أو القسم الثاني بـ سيكون منقسم إلى ثلاث مجموعات وبداخل كل مجموعة مجموعيت فرعيتين.

المجموعة الأولى هي الصعيد والتي يتم تقسيمها إلى جنوب الصعيد وشمال الصعيد.

القرعة التي أجريت هي قرعة خاصة بفرق جنوب الصعيد وستقام قرعة شمال السعيد في تمام الساعة الثانية ظهرا اليوم الثلاثاء.

الدرجة الثانية
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