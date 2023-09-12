الشرق الأوسط: الأندية السعودية في ورطة بسبب عدد الأجانب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

تواجه بعض الأندية السعودية ورطة بسبب عدد الأجانب الذين يضمهم كل فريق، حسب جريدة الشرق الأوسط.

سوق الانتقالات في السعودية كان نشيطا للغاية هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن كل فريق أمامه مهلة حتى الجمعة المقبل لقيد 8 أجانب فقط في قائمته، حسب اللوائح.

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ويتيح نظام قيد اللاعبين للأندية المشاركة في الدوري السعودي تسجيل عدد أعلى للاعبين المحترفين الأجانب في القائمة دون مشاركتهم، مع تسجيل أسماء اللاعبين الـ8 الذين تحق لهم المشاركة في مباريات الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

أما اللاعبون غير المسجلين في نظام رابطة الدوري السعودي، فستكون الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في بقية البطولات الخارجية مثل دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

موقف الأندية

نادي اتحاد جدة تضم قائمته حاليا 9 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع الإيطالي لويز فيليبي، ورفع اسم أحمد حجازي المصاب.

قد يرحل البرتغالي جوتا الذي انضم هذا الصيف، أو الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي خاصة بعد التعاقد مع عبد الله المعيوف حارس الهلال، كما أن إصابة إيجور كورنادو قد تطيح به من القائمة.

سيرفع النصر اسم الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس النصر من قائمته.

سيرفع أهلي جدة اسم المقدوني أليوسكي من قائمته.

الدوري السعودي اتحاد جدة النصر أهلي جدة
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