الأهلي يكشف موعد لحاق علي معلول وبيرسي تاو ببعثة الفريق استعدادا للسوبر الإفريقي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد لحاق علي معلول وبيرسي تاو ببعثة الفريق المسافرة إلى السعودية.

وقال خالد بيبو في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "علي معلول، وبيرسي تاو سيلحقان ببعثة الأهلي في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي".

ويتواجد علي معلول في مصر رفقة منتخب تونس لمواجهة الفراعنة وديا، فيما يتواجد بيرسي تاو رفقة جنوب إفريقيا لمواجهة الكونغو الديموقراطية وديا في جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد الجزائر يوم 15 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي.

بعثة الأهلي ستغادر إلى السعودية مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يلتحق بهم علي معلول، وبيرسي تاو لاحقا.

كان الأهلي قد حصل علي لاعبيه الدوليين من منتخب مصر بعد لقاء إثيوبيا، وقبل لقاء تونس الودين، لكي يتسنى لهم الاستعداد بشكل أفضل للقاء اتحاد الجزائر.