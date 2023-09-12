إيرادات لقاء المغرب وبوركينا تذهب لضحايا الزلزال

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التبرع بإيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

وضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

وأفاد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان: "انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية. تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".

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على إثر الزلزال، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبول طلب الاتحاد المغربي لتأجيل مواجهة ليبيريا في الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وكان من المفترض أن يلتقي منتخب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير المغربية يوم السبت في العاشرة مساءً.

وقتها، قال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد المغربي تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة ليبيريا".

وأضاف "تواصل كاف مع الاتحاد الليبيري ولديهم ترحيب بتأجيل اللقاء".

وذلك قبل أن القرار النهائي بشأن المباراة بعدها بساعات.

وحسم منتخب المغرب من قبل تأهله لنهائيات أمم إفريقيا ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدرة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن المجموعة تضم 3 فرق فقط ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.

المغرب بوركينا فاسو
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