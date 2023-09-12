مواعيد مباريات الثلاثاء 12 سبتمبر - مصر ضد تونس.. وتصفيات أمم أوروبا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يخوض اليوم منتخب مصر مباراته الثانية في معسكر شهر سبتمبر الدولي، كما تستأنف مباريات تصفيات يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مباريات ودية

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قطر × روسيا.. 6:15 مساء - قناة الكأس الرياضية 1.

السعودية × كوريا الجنوبية.. 7:30 مساء - السعودية الرياضية 1.

مصر × تونس.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

اسكتلندا × إنجلترا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

ألمانيا × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

السنغال × الجزائر.. 10:00 مساء - الجزائرية.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الكاميرون × بوروندي.. 10:0 مساء.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا × الأرجنتين.. 11:00 مساء - تطبيق فيفا بلص.

الإكوادور × أوروجواي.. 12:00 صباحا - تطبيق فيفا بلص.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

السويد × النمسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إسبانيا × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

رومانيا × كوسوفو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

النرويج × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

إيطاليا × أوكرانيا.. 9:45 - بي إن سبورتس 1.

بلجيكا × إستونيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

سويسرا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

منتخب مصر تونس تصفيات يورو 2024
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