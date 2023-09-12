مواعيد مباريات الثلاثاء 12 سبتمبر - مصر ضد تونس.. وتصفيات أمم أوروبا
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 10:25
كتب : FilGoal
يخوض اليوم منتخب مصر مباراته الثانية في معسكر شهر سبتمبر الدولي، كما تستأنف مباريات تصفيات يورو 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
مباريات ودية
قطر × روسيا.. 6:15 مساء - قناة الكأس الرياضية 1.
السعودية × كوريا الجنوبية.. 7:30 مساء - السعودية الرياضية 1.
مصر × تونس.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
اسكتلندا × إنجلترا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
ألمانيا × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
السنغال × الجزائر.. 10:00 مساء - الجزائرية.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية
الكاميرون × بوروندي.. 10:0 مساء.
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
بوليفيا × الأرجنتين.. 11:00 مساء - تطبيق فيفا بلص.
الإكوادور × أوروجواي.. 12:00 صباحا - تطبيق فيفا بلص.
تصفيات كأس الأمم الأوروبية
السويد × النمسا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
إسبانيا × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
رومانيا × كوسوفو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
النرويج × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
إيطاليا × أوكرانيا.. 9:45 - بي إن سبورتس 1.
بلجيكا × إستونيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
سويسرا × أندورا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.
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