9 أهداف في غياب رونالدو.. البرتغال تسحق لوكسمبورج وتقترب من حسم التأهل إلى يورو 2024

واصل منتخب البرتغال تصدره للمجموعة وتحقيق العلامة الكاملة، هذه المرة بسحق لوكسمبورج بتسعة أهداف دون رد.

تقدم جونكالو إيناسيو في الدقيقة 12، وأضاف جونكالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و34، فيما عاد إيناسيو بالرابع في الدقيقة 45+3.

السحق استمر في الشوط الثاني بهدف ديوجو جوتا الخامس في الدقيقة 57، ثم السادس من ريكاردو هورتا في الدقيقة 67، ثم عاد جوتا مسجلا السابع في الدقيقة 77، ثم أضاف برونو فيرنانديز الثامن في الدقيقة 83، واختتم جواو فيليكس الحفل في الدقيقة 88.

وغاب كريستيانو رونالدو أسطورة المنتخب البرتغالي بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

بذلك ترفع البرتغال رصيدها إلى 18 نقطة من 6 مباريات، مسجلة 24 هدفا دون أن تتلقى أي هدف.

في المركز الثاني يأتي منتخب سلوفاكيا برصيد 13 نقطة، بعد الفوز على ليشتنشتاين بثلاثية بيضاء.

وتحتل لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 10 نقاط، تليها البوسنة برصيد 6 نقاط، ثم أيسلندا بنفس النقاط.

وتغلبت كرواتيا على أرمينيا بهدف دون رد سجله أندري كراماريتش في الدقيقة 13، لترفع رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة من 4 مباريات، بفارق الأهداف عن تركيا الثاني من 5 مباريات.

أرمينيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، تليها ويلز بنفس الرصيد بعد فوزها على لاتفيا المتذيل بهدفين دون رد.

وسجل هدفي ويلز آرون رامسي من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وديفيد بروكس في الدقيقة 96.