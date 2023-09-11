مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: إصابة فتوح بسيطة.. وموقفه من مواجهة تونس

تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر لإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادا للمباراة الودية أمام تونس.

أحمد فتوح النادي : الزمالك مصر

وتستضيف مصر منتخب تونس وديا في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات التوقف الدولي.

وشعر فتوح بآلام في عضلات البطن، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "فتوح تعرض لإصابة بسيطة وشعر بآلام في البطن".

وأوضح "مشاركة فتوح من عدمها أمام تونس في يد الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا".

وتابع "بنسبة 70% فتوح لن يبدأ أساسيا أمام تونس لأن فيتوريا دائما ما يفضل عدم البدء بأي لاعب لديه إصابة بسيطة".

واختتم المصدر تصريحاته "فتوح خاض تدريبات تأهيلية على هامش المران".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدف دون مقابل في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل قبل منافسات التوقف الدولي الحالي.