العشري يعلق عبر في الجول على قرعة الدوري وجدول الاتحاد السكندري

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 21:54

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - فاركو

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المباريات كلها صعبة. لا يوجد فريق سهل بالدوري".

وأضاف "أركز على استغلال ضربات البداية تحديدا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

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ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في الدوري بعد القرعة:

الجولة الأولى

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة

الاتحاد السكندري × الجونة

الجولة الرابعة

بلدية المحلة × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

الجولة السادسة

سموحة × الاتحاد السكندري

الجولة السابعة

الاتحاد السكندري × نادي زد

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندري

الجولة التاسعة

الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة العاشرة

الاتحاد السكندري × فاركو

الجولة الحادية عشر

الداخلية × الاتحاد السكندري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش

الجولة الثالثة عشر

بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشر

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر

إنبي × الاتحاد السكندري

الجولة السادسة عشر

الاتحاد السكندري × فيوتشر

الجولة السابعة عشر

المصري × الاتحاد السكندري

طارق العشري الدوري المصري الاتحاد السكندري
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