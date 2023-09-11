كان يفكر بالاعتزال ولكن.. اتهام بوجبا بتعاطي المنشطات

كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية عن اتهام بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس بتعاطي المنشطات.

وخرجت عينة بوجبا إيجابية في المباراة الأولى من الموسم أمام أودينيزي، وأظهرت آثار لهرمون التستوستيرون.

الفرنسي لم يلعب في هذه المباراة التي تم التحليل في نهايتها، ولكنه لعب لمدة 52 دقيقة في المباراتين التاليتين أمام بولونيا وإمبولي.

وكان بوجبا قد عاد لتوه من إصابة طويلة، وكان يتحدث عن رغبته في استعادة موقعه بصفوف يوفنتوس.

على الجانب الآخر ظهر بوجبا في لقاء مع "الجزيرة"، قال فيه إنه فكر في الاعتزال بسبب محاولات الابتزاز والتهديدات من عصابات الجريمة المنظمة، والمتهم فيها شقيقه ماتياس بوجبا.

وقال بوجبا: "حين يحضر المال يجب أن تكون حذرا. المال يغير الناس ويمكنه تحطيم عائلة وإشعال حرب".

وأضاف "أحيانا أفكر في أني لا أريد هذا المال بعد اليوم، ولا أريد اللعب مجددا. أريد فقط أن أكون مع الناس العاديين، وهنا سيحبونني لكوني أنا، وليس لشهرتي أو مالي".

واختتم "أحيانا يكون الأمر صعبا وعليك خوضه، فهذا سيجعلك أقوى".

وقدم بول بوجبا -30 عاما- ملفا رسميا للمدعي العام في تورينو في يوليو 2022، يقول فيه إنه كان هدفا لعملية ابتزاز تقدر بـ 13 مليون يورو.

وبدأت سلطات التحقيق الفرنسية العمل على الأمر في سبتمبر الماضي، وتم اعتقال ماتياس بوجبا على خلفية هذه الأحداث قبل أن يتم الإفراج عنه في ديسمبر، وهو يصر على براءته.