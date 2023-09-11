تشكيل المنتخب الأولمبي - تبديل جديد في حراسة المرمى.. ومحمود صابر يقود الوسط ضد روسيا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عدة تبديلات على تشكيل فريقه لمواجهة روسيا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد روسيا في المباراة التي تجمعهما في استاد السويس.

ويحرس المرمى علي يحيى بدلا من باشا محمد الذي لعب المباراة الأولى ضد روسيا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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ويقود محمود صابر لاعب بيراميدز خط وسط المنتخب الأولمبي.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: علي يحيى

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

الهجوم: علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد سيحا – باشا محمد – عمر فايد – عربي بدر – مصطفى سعد – أحمد فوزي – مصطفى أشرف – أحمد نادر – بلال مظهر – محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – خالد المتولي

وسجل هدف منتخب مصر في المباراة السابقة بلال مظهر.

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